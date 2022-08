Duitse regering vreest dat miljoenen huishoudens deze winter in de kou komen te zitten

Gaspaniek bij de oosterburen waar de ene ramp de andere in gang lijkt te zetten. De Duitse regering vreest dan ook een domino-effect als het gas deze winter schaars gaat worden. Bij een lage gasdruk kunnen de verwarmingsinstallaties van miljoenen huishoudens kuren gaan vertonen dan wel zichzelf automatisch uitschakelen. Een dergelijk probleem is niet zo maar verholpen want verwarmingsinstallaties die uitvallen moeten uit veiligheidsoverwegingen heropgestart worden door een professionele technicus. Als de uitval op grote schaal plaatsvindt zijn er niet voldoende gespecialiseerde monteurs om aan die vraag te voldoen. Het kan dan lang gaan duren voordat de verwarming weer werkt.