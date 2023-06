Duitse regering presenteert 'modernste immigratiewet ter wereld' die arbeidsmigratie moet vergemakkelijken • Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 170 keer bekeken • bewaren

Een immens tekort aan arbeidskrachten, met maar liefst 630.000 vacatures, bedreigt de Duitse economie. Daarom presenteert de links-liberale regeringscoalitie een nieuwe wet, de Vakbekwame Immigratie wet, die het makkelijker moet maken arbeidsmigranten van buiten de EU aan te trekken. De hervorming werd al in maart aangekondigd maar is nu dus gereed om deze week naar het parlement te gaan.

Onder de nieuwe wet kunnen zijn arbeidsmigranten welkom als ze twee jaar werk- en twee jaar onderwijservaring hebben. Voorheen was een vakdiploma vereist om in aanmerking te komen voor een werkvisum. Op voorstel van de Groenen maakt de wet het ook mogelijk voor asielzoekers om de arbeidsmarkt te betreden. Als zij, terwijl ze in de asielprocedure verkeren, kans zien een baan te krijgen dan kunnen ze op basis daarvan een verblijfsstatus verkrijgen. Die uitbreiding is volgens de Groenen een kwestie van twee vliegen in een klap omdat daardoor ook de druk op de opvangcapaciteit afneemt. Die maatregel gaat met terugwerkende kracht in en geldt dus ook voor mensen die al in het land zijn.

Vakbekwame arbeiders kunnen al aan de slag gaan terwijl hun kwalificaties officieel beoordeeld worden. Voorheen moest buiten Duitsland gewacht worden tot die tijdrovende procedure was afgerond. Na drie jaar werken kunnen ze een permanente verblijfsvergunning krijgen. Dat was voorheen na vier jaar. Bovendien hoeven ze niet specifiek in hun eigen vakgebied aan de slag te gaan maar kan dat ook in vergelijkbare beroepen.

Verder wordt de inkomenseis verlaagd zodat ook starters, met name zij die net een universitaire studie hebben afgerond, in staat zijn te migreren. Voor IT professionals worden de normen nog verder verlaagd en telt vaardigheid in plaats van universitaire graad.

Er komt ook een puntensysteem gebaseerd op kwalificaties, beheersing van de Duitse taal, leeftijd, banden met Duitsland. Wie het land wil binnenkomen om er te werken moet minstens zes van 10 punten scoren.

Katja Mast, leider van de SPD in de Bondsdag, zegt op The Local, de nieuwssite voor expats: "Het is hoog tijd dat een grote economie als die van de Bondsrepubliek Duitsland, een van de modernste immigratiewetten ter wereld krijgt en dat gaan we deze week bereiken."