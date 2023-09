Duitse rechtsextremisten richten nep-joodse organisaties op

De Duitse publieke omroep ARD heeft ontdekt dat zogeheten Reichsbürger, een groeiende extreemrechtse beweging die zich keert tegen de democratische staat, verenigingen oprichten die zich voordoen als joods maar dat helemaal niet zijn. Sterker nog, ze verkondigen antisemitische complotten, zoals het verzinsel dat Hitler werd gefinancierd door joden. Die leugen is extra pijnlijk omdat de nazi's zich tot doel hadden gesteld alle joden uit te roeien en er tijdens de Tweede Wereldoorlog miljoenen ombrachten, veelal in daartoe speciaal gebouwde industrieel opgezette kampen.

Enkele van de zogenaamde non-profit organisaties zijn opgezet door een beruchte meermaals veroordeelde fraudeur die zich voordoet als rabbi maar dat helemaal niet is. Er is ook geen enkele aanwijzing dat hij joods is, zoals hij zelf verkondigt. De 75-jarige Iwan Götz kan zich jood verklaren ook al is hij dat niet. Hij maakt daarbij misbruik van wat na de Tweede Wereldoorlog juist werden doorgevoerd om joden en andere burgers te beschermen tegen vervolging. De nazi's, die geobsedeerd waren door joden, probeerden bij wet nauwkeurig vast te leggen wie joods was. Die praktijk werd na de oorlog verboden verklaard. De staat mag niet bepalen wie tot welke religie behoort, schrijft Deutsche Welle.