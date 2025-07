Duitse rechter: AfD mag officieel als extremistisch bestempeld worden

Het Bundesverwaltungsgericht in Leipzig heeft drie klachten van de AfD afgewezen die gericht waren tegen de classificatie van de partij als rechtsextremistisch verdachtsfall (rechtsextremistisch verdacht geval). Ook de voormalige jongerenorganisatie Junge Alternative en de inmiddels opgeheven radicaal-nationalistische vleugel Der Flügel blijven officieel aangemerkt als extremistisch. Dat blijkt uit exclusieve informatie van ZDF.

De uitspraak is een forse juridische klap voor de partij, die al langer onder toezicht staat van het Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV), de Duitse binnenlandse veiligheidsdienst.

Verzet vanuit de AfD AfD-kopstukken Alice Weidel en Tino Chrupalla lieten in een verklaring weten het besluit „met spijt“ te hebben ontvangen. Volgens hen blijven hiermee „relevante, de republiek bewegende vragen“ onbeantwoord. De partij overweegt nu een constitutionele klacht in te dienen bij het Bundesverfassungsgericht.

In juni sprak de SPD zich op haar partijcongres unaniem uit voor een verbodsprocedure. Toch lijkt er voorlopig geen politieke meerderheid voor zo’n stap. Een partijverbod kan bovendien alleen worden uitgesproken door het Bundesverfassungsgericht.

De AfD probeert ondertussen via een andere zaak bij het Verwaltungsgericht in Keulen ook de recente hogere classificatie als ‘bewezen rechtsextremistisch’ aan te vechten. De juridische strijd is dus nog niet voorbij.