Duitse publieke omroep censureert anti-fascistisch lied, belandt meteen in top 10 Actueel Vandaag • leestijd 6 minuten • 718 keer bekeken • Bewaren

De Duitse publieke omroep ZDF heeft in een speciale uitzending van het satirische programma 'Die Anstalt' over de opkomst van extreemrechts de vertolking van een antifascistisch lied verboden. Het nummer 'Keine Angst' van de singer-songwriter Danger Dan belandde vervolgens in de top 10 van de Duitse hitlijst. De censuur leidt ook tot een discussie over artistieke vrijheid en politieke meningsuiting, die onder de invloed van extreemrechts steeds meer onder druk komt te staan.

Voor de 100e aflevering van 'Die Anstalt' was Danger Dan met pianist Igor Levit uitgenodigd. De jubileumaflevering zou helemaal gewijd worden aan de opkomst van de extreemrechtse AfD. Ze wilden daar het nummer 'Keine Angst' ten gehore brengen waarin uitgelegd wordt hoe je met collectieve actie het aan de macht komen van extreemrechts kunt tegenwerken. "Er is maar een kleine kans om het tij te keren," stelt de tekst om duidelijk te maken dat het gevaarlijke tijden zijn. Subversieve actie wordt aanbevolen.

Duitsers hebben historisch gezien nogal wat ervaring met het bestrijden van extreemrechts en dat pakte 100 jaar geleden niet goed uit. Veel antifascisten werden opgepakt en omgebracht door de nazi's. 'Keine Angst' speelt in op die ervaring. Zo maakt de tekst duidelijk dat je lokale, leiderloze structuren moet opzetten, dat je moet voorkomen dat je digitale sporen achterlaat en het beste alleen in persoon met elkaar communiceert. Verder legt het lied uit hoe je extreemrechtse politici kunt exposen, hoe je actie kunt ondernemen en betuigt het solidariteit met antifascisten die zijn veroordeeld na gewelddadige confrontaties met extreemrechts.

De omroep betoogde dat delen van de tekst geïnterpreteerd zouden kunnen worden als een goedkeuring van politiek extremisme, eigenrichting of geweld tegen extreemrechtse activisten, en merkte op dat dit in strijd zou zijn met de programmarichtlijnen van ZDF. (...) De annulering werd tijdens de uitzending niet onbesproken gelaten. In plaats van het lied werd een leeg podium met een piano en microfoons getoond. Na een paar seconden stilte bespraken de presentatoren de controverse en merkten op dat de tekst weken voor de opname aan de omroep was voorgelegd en dat het de bedoeling was om de tekst na de uitvoering openlijk met de auteur te bespreken. (...) "We begrijpen dat de meningen over het lied verdeeld kunnen zijn, maar wij vinden de beslissing van ZDF ronduit lafhartig – vooral in een tijd waarin extreemrechts geweld opnieuw een recordhoogte heeft bereikt in de geschiedenis van de Bondsrepubliek Duitsland," aldus een van de presentatoren, Claus von Wagner. Het team las om de beurt passages uit het lied voor en gaf commentaar, waarbij ze de gedeeltes aanwezen die als strafbare feiten of oproepen tot geweld konden worden geïnterpreteerd.

Leden van de ZDF-televisieraad hebben de ingreep in de programmering bekritiseerd in een open brief die werd gepubliceerd op de online nieuwswebsite netzpolitik.org. Ze betogen dat ZDF een kans heeft gemist om een ​​debat op gang te brengen over rechtsextremisme in Duitsland en de verschillende manieren om dit te bestrijden.

Danger Dan, ook lid van de hiphopband Antilopen Gang, staat bekend om zijn politieke teksten. In 2008 al stelde hij op zijn debuutalbum antisemitisme in Duitse rapnummers aan de kaak. Zijn bekendste hit tot nu toe was stamt uit 2021 'Das ist alles von der Kunstfreiheit gedeckt' (Dat valt allemaal onder de vrijheid van artistieke expressie) waarin hij de grenzen tussen beschermde artistieke expressie en laster aftast. Hij haalt daarin fel uit naar rechtse politici en publieke figuren. Igor Levit is een wereldberoemde pianist die ook bekend staat om zijn maatschappelijk activisme, politieke betrokkenheid en publieke commentaren.

Keine Angst belandde vorige week prompt in de top 10, inmiddels is de notering gezakt naar een 48e plek in een lijst die voornamelijk bestaat uit Engelstalige nummers.

De songtekst van het verboden lied Keine Angst:

Es gibt jetzt zwei Option′n, beide machen Stress

Eine ab morgen schon, die andere ab jetzt

Wir könn'n darauf warten, dass sie in den Parlamenten

Und auf der Straße erstarken, bevor wir sie bekämpfen

Und wir warten, warten, warten, das ist erstmal bequemer

Es geht uns trotzdem an den Kragen, nur halt etwas später

Die andre Möglichkeit bedeutete schon heute

Stress mit der Polizei und den ganz besonders Deutschen

Dafür ′ne kleine Chance, das Blatt nochmal zu wenden

Oder vielleicht das Schlimmste noch verhindern zu können

Du weißt nicht, was du tun kannst, du weißt nicht, wie das geht

Hör mir zu, ich hab vielleicht eine passende Idee



Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst



Ruf erst mal ein, zwei Leute an, den'n du vertraust

Auf die man sich verlassen kann und macht ein

Treffen ausIhr gründet eine Gruppe, die keinen Namen hat

Kein Gründungsdatum und auch kein Verein oder so 'n Quatsch

Redet mit Bars und Kneipen, fragt, ob die für ′nen Abend

Räumlichkeiten für ′ne Party gegen Nazis haben

Ladet eure Freunde ein, ein kleines Festival

DIY, Eintritt frei, sammelt auf Spendenbasis Geld

Mit dem Geld, das ihr verdient, kauft ihr Dosen, um zu sprüh'n

Kauft ihr Aufkleber und Marker, sorgt dafür, dass jeder sieht

Ihr habt kein′n Bock auf Faschos und das hier ist eure Stadt

Lasst euch nicht erwischen, schaut nach Überwachungskameras

Nie ohne Handschuh, nie 'n Fingerabdruck hinterlassen

Und erst recht nie film′n und niemals ein Foto davon machen

Von Aktion'n nur den′n, die selbst dabei waren, erzähl'n

Es geht um linke Straßenpolitik und nicht um Fame

Ihr braucht Regeln für die Kommunikation

Nicht nur Nazis und Konsorten, die in eurer Gegend wohn'n

Auch die Sicherheitsbehörden werden sich schnell intressier′n

Ihr dürft von Anfang an alles nur geheim kommunizier′n

Das bedeutet, keine DMs, keine Messenger und Mails

Alles, was verboten sein könnte, immer Face-to-Face

Lasst das Handy zuhaus wegen Bewegungsprofil'n

Und wenn sie euch erwischen, redet nicht mit ihn′n

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Man wird sich wundern, wenn man weiß, dass in den Kern

Dieser Gruppen meistens nur ein paar wenige gehör'n

Eine Handvoll Leute reichen meistens aus

Eigene lokale Antifa-Struktur′n aufzubau'n

Als nächstes müsst ihr die rechten Struktur′n recherchier'n

Heimlich ihre Treffen und Demonstration'n fotografier′n

Findet raus, wer sie sind, was sie tun, wo sie leben

Wo sie arbeiten und findet raus, mit wem sie sich umgeben

Baut Fake-Accounts bei TikTok und bei Telegram

Dokumentiert alles, was sie schreiben, alles, was sie sagen

Holt den Papiermüll ab, lauft ihn′n nach

Zu ihren Häusern, ihren Wohnung'n, den Treffpunkten und Bars

Meldet euch bei jeder Singlebörse an

Irgendwie und irgendwann kommt man an jeden Nazi ran

Werdet dreist, delinquent, akribisch und kreativ

Stück für Stück füttert ihr so euer Antifa-Archiv

Faschos leben abgeschottet, sie leben im Wahn

Mit Argument′n kommt man meistens nicht mehr an sie ran

Die Erfahrung zeigt, dass aber trotzdem doch etwas passiert

Wenn man ihr gesamtes Umfeld kontaktiert

Früher nannte man so etwas "Outingaktion"

Es hing'n Flyer und Plakate in den Vierteln, wo sie wohn′n

Mit Fotos und Funktion'n, mit Nam′n und mit Adressen

Niemand wird ein Nazischwein als sein'n Nachbarn möchten

Das flankierte man mit ein paar Telefonaten

Um ihre Schul'n, Unis, Arbeitgeber zu beraten

Man wünschte ein′n guten Tag und fragte dann: "Wie

Passt so etwas in eure Firm′nphilosophie?"

Helft euren Lokalzeitung'n mit Information′n

Wenn sie nicht schon von selbst dahinterkomm'n

Dass es Probleme gibt mit Nazis in der Stadt

Vielleicht wird dann sogar die Staatsanwaltschaft wach

Mit etwas Glück kriegen sie Post oder geh′n in den Knast

Doch ihr wärt blöd, wenn ihr euch auf den deutschen Staat verlasst

Die Erfahrung zeigt genau das Gegenteil

Es gibt so viele Faschos bei der Polizei

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Man möchte mein'n, dass die Sicherheitsbehörden

Rechte Struktur′n nicht bekämpfen, sondern fördern

So mancher Polizist steht für die AfD zur Wahl

Uniter hat die Munition vom KSK

Das bedeutet, parallel zum Recherchier'n

Müsst ihr eure Sicherheit selbst organisier'n

Nazis machen ihre Politik immer mit Angst

Mit Hass, mit Terror und roher Militanz

Man kann ihn′n vieles vorwerfen, aber jedoch nicht

Dass man das, was sie mit uns vorhaben, nicht wüsst

Und die Geschichte hat uns schonmal gezeigt

Es wird noch schlimmer, wenn man gar nichts tut und schweigt

Keine Angst, nehmt es selber in die Hand

Die seh′n gefährlich aus, aber wir legen sie lang

Koordiniert euch, fangt an zu trainier'n

Wenn ihr zusamm′n kämpft, dann kann es funktionier'n

Schon am ersten Tag, wenn ihr die Party macht

Besteht die Möglichkeit, dass es vor der Türe kracht

Also plant immer mit der Konfrontation

Habt Überraschung′n dabei, wenn sie komm'n

Juristisch ist mal wieder die Grauzone geschrammt

Ich lass ihn jetzt einfach mal im Raum, den Elefant

Ist eh klar, was zu tun ist, ich sag nix mehr dazu

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

Keine Angst, keine Angst, keine Angst, keine Angst

De jubileumaflevering van Die Anstalt, getiteld Die AntifAnstalt 100 is hier terug te zien.