Sahra Wagenknecht legt haar functie als voorzitter van de naar haar vernoemde Duitse partij BSW (Bündnis Sahra Wagenknecht) neer. Wagenknecht splitste zich eerder af van de linkse Duitse partij Die Linke. Ze keerde zich tegen migratie en verkondigde standpunten die in lijn zijn met de politiek van het Kremlin. In Nederland werd ze toegejuicht door rechtse publicisetn en cultureel conservatieve opiniemakers als Ewald Engelen omdat ze zich keerde tegen de strijd voor gelijkwaardigheid. Zij had volgens deze opvattingen het linkse antwoord moeten zijn op de extreemrechtse AfD maar in werkelijkheid nam ze daar steeds meer standpunten van over.

Wagenknecht vertrekt niet wegens voortschrijdend inzicht maar omdat de door haar opgerichte partij een mislukking is. BSW haalde in februari de kiesdrempel niet en kreeg geen zetels in het Duitse parlement. In enkele oostelijke deelstaten was BSW wel succesvol en trad zelfs toe tot de regeringscoalities maar het besturen lukt niet goed wegens hoogoplopende interne conflicten.

Begin december kiest de partij een nieuwe voorzitter en zal ook de partijnaam gewijzigd worden. Het idee is dat de afkorting wel BSW blijft maar dat die komt te staan voor iets als 'Verbond voor sociale rechtvaardigheid een economsche redelijkheid'.

Wagenknect verliet Die Linke, een zusterpartij van de SP, in 2023 na een langdurige vete en strijd om de macht. Aanvankelijk boekte ze succes, onder meer bij de Europese verkiezingen, maar Die Linke wisten zich snel te herpakken met een uitgesproken linkse koers. Die LInke haalde bij de laatste verkiezingen 64 van de 630 zetels in de Bondsdag.