Duitse politiechef wil geen actieve leden van extreemrechtse AfD bij de politie

Het hoofd van de federale politie in Duitsland, Uli Grötsch, noemt het lidmaatschap van de extreemrechtse AfD onverenigbaar met de functie van politieambtenaar. Hij zegt ook dat agenten die duidelijk betrokkenheid met de AfD tonen ontslagen moeten worden. "Voor mij betekent dat openlijk de partij steunen of zich kandidaat stellen bij verkiezingen." Grötsch stelt dat duidelijk is dat AfD een gevaar is voor de vrije democratische rechtsorde.