Duitse politie wil stoppen met zinloze grenscontroles

Het is een stokpaardje van extreemrechts dat inmiddels ook andere partijen besmet: grenzen dicht. Maar zoals rolluiken de straten eerder onleefbaar maken dan dat ze criminaliteit tegengaan, zo werkt ook het simplisme achter grenscontroles niet effectief. In Duitsland werden de grenscontroles ingevoerd omdat er in verkiezingstijd weer aanslagen waren gepleegd en enkele daarvan door buitenlanders werden uitgevoerd. De boodschap van de conservatieve partijen was dat grenscontroles dergelijke aanslagen zouden voorkomen. Kiezers geloven dat kennelijk graag. Dus werden de grenscontroles ingevoerd.