Duitse politie vermoedt extreemrechts motief bij aanslag met kruisboog in treinstation

In Peine, een stad nabij Hannover in de Duitse deelstaat Nedersaksen, heeft een 29-jarige man een aanslag uitgevoerd met een kruisboog. Hij schoot met het wapen op voorbijgangers. Op schokkende videobeelden is te zien dat de verdachte bij de ingang van het station een andere man onder schot neemt terwijl deze wegloopt. Het 22-jarige slachtoffer werd in de rug getroffen met een pijl en is afgevoerd naar het ziekenhuis maar verkeert buiten levensgevaar. Direct toegesnelde agenten slaagden er in de verdachte te overmeesteren en ontwapenen. Hij droeg ook een groot mes bij zich.