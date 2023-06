Duitse politie valt aartsbisdom Keulen binnen na leugens in onderzoek naar seksueel misbruik Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 169 keer bekeken • bewaren

De Duitse politie is de residentie binnengevallen van de aartsbisschop van Keulen, Rainer Maria Woelki. Dat gebeurde in het kader van een onderzoek naar seksueel misbruik. Woelki wordt daarin beschuldigd van meineed, omdat hij onder ede zou hebben gelogen over seksueel misbruik binnen zijn kerk.

De inval ging dinsdagochtend om 8 uur van start. Volgens de Duitse omroep WDR deed de bisschop zelf de voordeur open. De politie doorzocht nog vijf andere panden van het aartsbisdom. In november vorig jaar werd een onderzoek geopend naar eerder onder ede verklaarde getuigenissen van Woelki tijdens een proces. Hij zou mogelijk meineed hebben gepleegd door te verklaren dat hij lange tijd niets wist van de praktijken van een priester, Winfried Pilz (1940-2019), die jarenlang kinderen seksueel misbruikte.

De VRT meldt daarnaast:

Rainer Maria Woelki bevindt zich al enkele jaren in moeilijk vaarwater. In zijn aartsbisdom zouden sinds de jaren 70 meer dan 200 medewerkers binnen de kerk zich schuldig hebben gemaakt aan seksueel misbruik, met ongeveer 300 slachtoffers van dat misbruik.

In 2010 meldde een van die slachtoffers zich bij de Keulse kerk. Hij gaf aan dat een priester uit Düsseldorf hem als kind misbruikt had. Volgens een rapport van het Duitse dagblad Kölner Stadt-Anzeiger onderzocht Woelki het dossier van de priester, maar besloot hij geen actie te ondernemen vanwege de zwakke gezondheid van de man. De priester overleed in 2017.

Woelki zou daarbij in 2020 hebben geprobeerd een rapport over seksueel misbruik binnen de kerk tegen te houden. Uit een rapport dat het jaar erop alsnog verscheen, bleek meerdere collega’s van Woelki “ernstige nalatigheid hadden vertoond bij meldingen van seksueel misbruik”.

Naar aanleiding van het proces rond het misbruik door Winfried Pilz hebben particulieren een klacht bij justitie ingediend omdat Woelki niet de waarheid zou hebben gesproken. Woelki weerspreekt dat. De politie is op zoek naar documenten of andere aanwijzingen die zouden bevestigen dat hij veel eerder en langer op de hoogte was van Pilz' misdragingen, dan hij in het proces heeft verklaard.

Hoewel de kerk zelf Woelki tot nu toe heeft vrijgepleit, heeft de bisschop vorig jaar zelf zijn ontslag al ingediend, maar daar heeft de paus nog geen beslissing over genomen. De schandalen binnen het aartsbisdom hebben voor een ware uittocht van gelovigen gezorgd. Volgens de National Catholic Reporter zouden meer dan 44.000 Duitsers het aartsbisdom alleen al in 2021 de rug hebben toegekeerd.