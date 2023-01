Duitse politie pakt Iraniër op wegens bezit dodelijke stoffen voor gifaanslag

De verdachte werd opgepakt in Castrop-Rauxel, in de deelstaat Noordrijn-Westfalen. De Iraniër zou in het bezit zijn geweest van de giftige (en dodelijke) stoffen ricine en cyanide. Volgens de politie is niet duidelijk hoever de voorbereidingen voor de aanslag stonden. Ook is niet bekend of er al een concreet doelwit was voor de aanval. Er werd gisterenavond bij de verdachte een huiszoeking uitgevoerd "om de overeenkomstige gifstoffen en andere bewijzen te vinden", zo staat in een mededeling. Er werd bij die actie voor alle veiligheid ook een groot gebied rond de woning afgezet. Naast de Iraniër is er een tweede verdachte opgepakt. Welke rol die had, blijft voorlopig onduidelijk.