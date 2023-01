Duitse politie arresteert Greta Thunberg omdat ze actievoert voor leefbare planeet

De Duitse politie heeft dinsdagmiddag Greta Thunberg gearresteerd. De Zweedse klimaatactivist demonstreerde in de buurt van het Duitse ‘bruinkooldorp’ Lützerath, net over de grens bij Roermond. Volgens de politie van Aken zal ze in de loop van de dag weer worden vrijgelaten, zo meldt Der Spiegel.