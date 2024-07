Duitse politici die zich in parlement op FvD-achtige wijze misdragen binnenkort zwaarder gestraft Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 69 keer bekeken • bewaren

Het Duitse parlement gaat misdragingen van Bondsdagleden strenger bestraffen. Vergaderingen die worden verstoord door beledigingen en ander asociaal gedrag, leveren de schuldige politici voortaan hogere boetes op en kunnen zelfs leiden tot verwijdering uit de Kamer.

De motie werd ingediend door de coalitie van bondskanselier Olaf Scholz en wordt vermoedelijk nog voor de zomer aangenomen. De nieuwe regels volgen het kaartensysteem uit de voetballerij: eerst een gele kaart, vervolgens een rode kaart waarna verwijdering volgt. Afhankelijk van de misdraging kan daar een geldboete op staan, zodat de politicus in kwestie niet gewoon een middagje vrijaf krijgt, maar dit ook in zijn of haar eigen portemonnee voelt. Het Duitse parlement kent nu ook al boetes; op een schending van de orde staat 1000 euro boete, bij recidive een verhoging naar 2000 euro. Deze bedragen worden verdubbeld.

Hoewel niet bij naam genoemd, heeft de nieuwe maatregel vooral betrekking op de extreemrechtse partij Alternative für Deutschland (AfD). Net als rechtsextremistische Nederlandse politici van vooral Forum voor Democratie en in iets mindere mate de PVV, laten de AfD’ers vaak op onbeschofte wijze van zich horen in het parlement. Het is de partij die veruit het vaakst op de vingers wordt getikt wegens schendingen van de orde.

De motie stelt ook voor om straffen in te stellen voor parlementariërs die filmpjes gebruiken van politici van andere partijen, om vervolgens op sociale media uitspraken uit de context te halen en ze in een slecht daglicht te plaatsen. Ook dit zien we in Nederland vooral terug bij Forum voor Democratie, maar ook een partij als DENK gebruikt deze vorm van zwartmaken van collega’s.