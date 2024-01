Duitse overheid mag van rechter subsidie aan extreemrechtse politieke partij intrekken

De Duitse overheid mag de extreemrechtse partij Die Heimat voor zes jaar uitsluiten van subsidies. Dat heeft het grondwettelijk hof besloten. Het hof bestempelde de partij als ondemocratisch. Het besluit kan volgens Duitse media leiden tot nieuwe discussie over de vraag of vergelijkbare maatregelen getroffen moeten worden tegen het veel populairdere Alternative für Deutschland (AfD). Dat meldt ANP.

Het hof in Karlsruhe zag in 2017 nog af van een verbod op Die Heimat, dat toen nog Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) heette. De rechters concludeerden toen dat de partij te marginaal was om een serieus gevaar te vormen. Het parlement paste later de grondwet aan om overheidsfinanciering van extremistische partijen te kunnen blokkeren. Dat gebeurt nu bij Die Heimat.