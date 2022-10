Duitse minister wil ‘cyberclown’ ontslaan vanwege banden met Russen Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 162 keer bekeken • bewaren

De Duitse minister van Binnenlandse Zaken, Nancy Faeser, wil de topman van het agentschap voor cybersecurity (BSI) ontslaan. Het vertrouwen in Arne Schönbohm is weg, omdat hij geen afstand wil nemen van de Cyber-Sicherheitsrat Deutschland. Deze organisatie, die mede is opgericht door Schönbohm, heeft nauwe contacten met de Russische geheime dienst.

Komiek Jan Böhmermann onthulde in zijn tv-programma dat een van de leden van de Cyber-Sicherheitsrat Deutschland eerder werkzaam was voor de KGB. Ook heeft de man in kwestie een erepenning ontvangen van Vladimir Poetin.

De Cyber-Sicherheitsrat Deutschland ligt al sinds 2019 onder vuur vanwege banden met Rusland. Dat weerhield Schönbohm er niet van om in september een toespraak te houden bij de vereniging. Ook prees hij de club op Twitter. Dat er geen alarmbellen afgaan bij Schönbohm maakt hem volgens Böhmermann een ‘cyberclown’.