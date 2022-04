Duitse minister (Grünen) treedt af omdat ze op vakantie ging tijdens watersnoodramp

De Duitse minister van Familiezaken Anne Spiegel is afgetreden nadat ze een storm van kritiek oogstte op een verklaring die ze gaf voor haar vakantie tijdens de watersnoodramp. Met de emotionele, persoonlijke verklaring wilde ze de verontwaardiging over haar zomervakantie van vorig jaar juist temperen. Dat is niet gelukt. Ze bleek zich slecht voorbereid te hebben en kwam niet geloofwaardig over.

Spiegel, die in december aantrad als minister namens de Grünen, was in de zomer nog minister van Milieu in de deelstaat Rijnland-Palts. Dat gebied werd in juli zwaar getroffen door de overstromingen. Toch ging Spiegel tien dagen na het begin van de ramp voor vier weken op vakantie met haar gezin naar Frankrijk. In de verklaring die ze zondag afgaf voor de opmerkelijke vakantie in crisistijd, ging ze in op tragische persoonlijke omstandigheden. Haar echtgenoot heeft in 2019 een beroerte gehad en moet spanningen vermijden. De vier jonge kinderen hadden veel last van de lockdown. "We hadden als gezin echt een vakantie nodig want mijn man kon het allemaal niet meer aan. Het was moeilijk om een balans te vinden tussen mijn verantwoordelijkheden als minister en die als moeder van vier."