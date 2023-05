Duitse media: 'Oekraïense drone-aanslag op Poetin mislukt'

27 apr. 2023 - 12:18

"Het lijkt erop dat de Oekraïeners niet meer door de Amerikanen in toom zijn te houden" De Oekraïners staan domweg in hun recht om de bevelhebber van het leger dat binnen gevallen is uit te schakelen. "Indien Poetin bij deze actie om het leven was gekomen, dan had Rusland hard teruggeslagen. Misschien zelfs met kernwapens!" Oe. Jee. "De kans op totale vernietiging van de aarde is door dit voorval niet kleiner, maar juist groter geworden." Hoe dan ook. Als Poetin bakzeil moet halen herhaal je deze redenatie ook en is die even terecht als nu. Als Rusland kernwapens wil inzetten doet het dat behalve als het zijn doelstellingen behaalt. Dus jou oplossing is dat Rusland zijn doelstellingen nu behaalt. Nu. Én in de toekomst. Dat is niet mijn keuze.