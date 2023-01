Duitse ME staat klaar bij bruinkooldorp Lützerath om de klimaatcrisis te verergeren

De Duitse politie staat woensdagochtend klaar om het door activisten bezette “bruinkooldorp” Lützerath te ontruimen. In het dorp, net over de grens bij Roermond, wordt al twee jaar geprotesteerd tegen het afgraven van de grond onder Lützerath om bruinkool te winnen. Dinsdag werd al een begin gemaakt met de ontruiming, woensdag heeft de politie ten minste duizend agenten opgetrommeld die met zware uitrusting de strijd met de vreedzame activisten moeten aangaan.

Al twee jaar lang voorkomen honderden activisten dat de Duitse overheid Lützerath afgraaft voor het winnen van bruinkool, een zeer vervuilende brandstof die een zwaar stempel drukt op de klimaatcrisis. Duitsland is van plan nog zeker tot 2045 gebruik te maken van bruinkool in energiecentrales. In Lützerath is de afgelopen jaren een waar dorp ontstaan met ruim 25 boomhutten. Via zonnepanelen voorzien de activisten hun dorp van stroom.