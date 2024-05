Duitse jongeren scanderen 'Ausländer raus' in nachtclub

De politie in het Duitse Schweinfurt, halverwege tussen Frankfurt en Neurenberg, is een onderzoek gestart naar racistische spreekkoren in een plaatselijke nachtclub. Op videobeelden is te horen hoe de aanwezige jongeren massaal over een bekend nummer de tekst "Ausländer raus" (buitenlanders eruit) zingen.

In Duitsland is de extreemrechtse AfD is de populairste partij onder Duitse jongeren. Dat bleek onlangs uit het onderzoek ‘Jugend in Deutschland 2024’. Het onderzoek laat zien dat veel jongeren kampen met stress, bezorgd zijn over de toekomst en niet tevreden zijn over de politiek. Voor deze problemen geloven ze oplossingen te vinden bij extreemrechts. Dat is in de peilingen te zien aan de cijfers voor AfD: 22 procent van de ondervraagde jongeren zegt dat ze bij verkiezingen op deze xenofobe partij zouden stemmen.