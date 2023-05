Duitse inlichtingendienst bestempelt AfD Jugend officieel als extreemrechts

27 apr. 2023 - 20:01

@oproerkraaier: allereerst bedankt dat je de eerste bent die met een definitie durft te komen. De rest blijft er om heen praten. De reden waarom anderen niet met een definitie komen is waarschijnlijk omdat we die kunnen gaan toetsen. Ik ga ze niet alle 14 doen trouwens. 1) "The cult of tradition", characterized by cultural syncretism, even at the risk of internal contradiction. When all truth has already been revealed by tradition, no new learning can occur, only further interpretation and refinement. Kun je ook toepassen op het communisme en op klein-rechtse partijen in de 20e eeuw. 2) "The rejection of modernism", which views the rationalistic development of Western culture since the Enlightenment as a descent into depravity. Eco distinguishes this from a rejection of superficial technological advancement, as many fascist regimes cite their industrial potency as proof of the vitality of their system. Kun je toepassen op klein rechts, op het CDA , zeker in de 20e eeuw en zelfs op de EU t.a.v. genetisch gemodificeerd voedsel. Sinds Corona is dit verruimd en zit de EU meer op 1 lijn met de VS. 4) "Disagreement is treason" – fascism devalues intellectual discourse and critical reasoning as barriers to action, as well as out of fear that such analysis will expose the contradictions embodied in a syncretistic faith. Hoe noemen we mensen die niet willen dat het westen een economische oorlog aangaat met Rusland? ;-)