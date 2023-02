Duitse choreograaf besmeurt recensente met hondenpoep na kritiek op Nederlandse voorstelling Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 501 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Joëlle

De Duitse choreograaf Marco Goecke heeft in Hannover een theatercriticus aangevallen omdat ze een negatieve recensie had geschreven over zijn voorstelling In the Dutch Mountains bij het Nederlands Dans Theater in Den Haag. De aanval, waarbij Goecke onder meer van straat geplukte hondenpoep in het gezicht van de recensent Wiebke Hüster gooide, vond plaats in de pauze van een operavoorstelling in de Staatsopera van Hannover.

In Hannover speelde het programma Glaube – Liebe – Hoffnung met de première van Goeckes choreografie Hello Eart. Volgens de Frankfurter Allgemeine Zeitung hield Goecke tijdens de pauze de theatercriticus in de foyer staande om te vragen wat ze deed op zijn première. Hij dreigde haar het huis uit te zetten en beschuldigde haar ervan verantwoordelijk te zijn voor het opzeggen van abonnementen in Hannover. Goecke zou steeds meer van streek zijn geraakt en uiteindelijk een papieren zak met dierlijke uitwerpselen tevoorschijn hebben gehaald, waarvan hij de inhoud in het gezicht van de dansrecensent gooide.

De het Staatstheater stelt in een verklaring:

Bij de première van Faith - Love - Hope, tijdens de eerste pauze in de foyer, vond een incident plaats tussen balletregisseur Marco Goecke en een criticus van de Frankfurter Allgemeine Zeitung, waarbij haar persoonlijke integriteit werd geschonden. De Staatsopera van Hannover betreurt ten zeerste dat deze escalatie heeft plaatsgevonden. Directeur Laura Berman: "We hebben direct na het incident contact opgenomen met de journaliste en haar persoonlijk en publiekelijk onze excuses aangeboden. De Staatsopera van Hannover is een open plaats voor respectvolle samenwerking en uitwisseling. Wij zijn van mening dat rust en zorg nu geboden zijn. We onderzoeken de arbeidsrechtelijke stappen tegen balletdirecteur Marco Goecke, we beraden ons en zullen daarna intern maatregelen nemen. We betreuren ten zeerste dat ons publiek werd gestoord door dit incident.”

De voorzitter van de Duitse journalistenbond in Niedersachsen noemt de verklaring van de directie "volstrekt ontoereikend". Het stelt: "De aanval op de journalist van de F.A.Z. is ook een aanval op de persvrijheid."