Duitse bossen hebben zwaar te lijden onder droogte en insectenplagen

28 jul. 2020 - 9:41

Daar hoeven we niet mee te stoppen, Emma. Er is nu een methode waarmee we elektriciteitscentrales kunnen stoken, grote zeeschepen op kunnen laten varen, auto's op kunnen laten rijden en zelfs bedrijven op kunnen draaien die enorm veel energie nodig hebben (Tata steel), zonder dat er ook maar 1 molekuultje CO2 wordt uitgestoten. H2fuel.nl Om deze methode in een zo kort mogelijke tijd in te voeren hebben wij de regering nodig. Maar de regering is niet thuis. De regering geeft liever 8 miljard per jaar aan gigantiasch grote ondernemingen die handelen in olie, kolen, gas en houtpellets van Amerikaanse gerooide bossen. Wanneer gaan de mensen eens begrijpen dat politieke partijen die alleen maar met geld bezig zijn, niet de oplossing zijn? Misschien als Nederland een woestijn is geworden en leven hier niet meer mogelijk is? Te laat.