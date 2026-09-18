De Duitse bondscoach Jürgen Klopp hoopt dat zijn team er na de overwinning van Alternative für Deutschland (AfD) in Saksen-Anhalt in kan slagen om de nationale trots te herwinnen op de verkeerde mensen. Dat zei hij tijdens een persconferentie, een week voor de interland tegen Nederland .

Klopp, die eerder successen boekte met Liverpool en ongekend populair werd in de noord-Engelse stad, staat bekend als een uiterst sociale en aimabele trainer. De Duitse vlag is niet van de onverdraagzamen, benadrukte hij tijdens zijn persconferentie. Iedereen kan er volgens hem trots op zijn om Duits te zijn “en tegelijkertijd open, divers en aardig zijn”.