Duitse bakkers spreken zich uit tegen extreemrechts en vóór democratie en diversiteit Opinie • Vandaag • leestijd 3 minuten • 96 keer bekeken • bewaren

In de aanloop naar de komende Europese verkiezingen in juni blijft de steun voor rechts-populistische en extreemrechtse partijen groeien. Om een signaal af te geven hebben in Duitsland het Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks (ZDB*) en de Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten (NGG**) onder het motto 'Bakken heeft diversiteit nodig' een gemeenschappelijke verklaring voor democratie en diversiteit afgegeven.

Begin juni wordt het nieuwe Europees Parlement gekozen. Asielbeleid speelt dit jaar een bijzonder belangrijke rol. Dat bevestigen diverse enquêtes onder burgers in Duitsland zoals de 'Deutschlandtrend' van de Duitse publieke omroep ARD. Volgens deze enquête is vóór de verkiezingen slechts iets minder dan een op de drie kiezers (31%) tevreden met het EU-beleid. Bijna tweederde is daarentegen ontevreden. Burgers zien het vluchtelingen-, asiel- en integratiebeleid als het belangrijkste probleem dat de Europese Unie dringend moet aanpakken.

De ontevredenheid van Duitse burgers gaat ook hand in hand met de angst van gevestigde partijen dat het rechtspopulisme aanhangers zal blijven winnen in de Europese Unie. Enquêtes geven aan dat EU-sceptische, rechts-populistische of (extreem-)rechtse partijen stemmen blijven winnen en daarmee hun invloed in het Europees Parlement vergroten. Het thema eurofobie wordt al enkele jaren massaal gebruikt in verkiezingscampagnes.

“Een groot deel van onze branche heeft een migratieachtergrond”

In de verklaring van de ZDB en de NGG staat onder andere het volgende:

“De economie in Duitsland is afhankelijk van een op vrijheid gerichte democratie en een goed functionerende maatschappelijke samenhang. Opkomen voor onze waarden is ook opkomen voor het behoud van gegarandeerde werkgelegenheid en de welvaart van ons land. Duitsland, een van de belangrijkste economische centra in Europa, heeft deze welvaart ook te danken aan zijn openheid naar de wereld toe: een groot deel van de leerlingen van beroepsopleidingen en werknemers in de bakkerij-industrie en hun klanten zijn mensen met een migratieachtergrond. Diversiteit is onze kracht. De mensen die voor en met ons werken zijn onze collega’s. Wij zullen niet werkeloos toezien hoe de cultuur van samenleven en samenwerken wordt ondermijnd.”

Roland Ermer, voorzitter van de ZDB, zegt in een persbericht: “De Duitse bakkerijbranche is trots op haar diversiteit en verbondenheid. Voor ons telt niet waar je vandaan komt, maar wat je wilt bereiken. De mensen die voor en met ons werken zijn onze collega’s. Wij staan voor onze medewerkers, leerlingen en ondernemers, hoe divers ze ook zijn. We zijn vastbesloten ervoor te zorgen dat iedereen zich veilig voelt in ons land – ongeacht hun afkomst, nationaliteit, religie of politieke overtuiging.”

“Het is een kwestie van logica dat we ons tegen opruiing verzetten”

Guido Zeitler, voorzitter van de vakbond NGG, voegt hieraan toe: “In Duitse bakkerijen is het tegenwoordig vanzelfsprekend dat mensen van alle huidskleuren en religies hand in hand werken. Zonder de vele werknemers met een migratieachtergrond en zonder klanten uit de hele wereld heeft dit traditionele ambacht geen toekomst. Het is niet alleen een kwestie van menselijkheid, maar ook van logica dat we ons met al onze kracht tegen haat en opruiing en platte slogans verzetten: Bakken heeft diversiteit nodig!”

Bakken heeft diversiteit nodig – dit is ook het motto van de gezamenlijke verklaring waarvan een poster beschikbaar zal worden gesteld voor alle leden. De ZDB kondigde ook aan dat de gezamenlijke verklaring zal worden verspreid op de sociale mediakanalen van de sociale partners.

*Het ZBB (Zentralverband des Deutschen Bäckerhandwerks) is de centrale vereniging voor het Duitse bakkersambacht. Deze organisatie vertegenwoordigt de belangen van ambachtelijke bakkers in Duitsland op nationaal niveau. Ze ondersteunt haar leden op diverse gebieden, zoals vakopleiding, marketing, juridische zaken, en politiek lobbywerk. De vereniging is vergelijk met de Nederlandse Brood- en Banketbakkers Ondernemersvereniging (NBOV) in Nederland.

** De NGG (Gewerkschaft Nahrung-Genuss-Gaststätten) is een van de grootste vakbonden in Duitsland en richt zich specifiek op werknemers in de volgende branches: