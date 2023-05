Duitse activisten plakken zich aan het plaveisel vast voor een burgerberaad over de klimaatcrisis

25 apr. 2023 - 6:58

Mijn ervaring is dat de meeste mensen pas in beweging komen om iets te veranderen als ze ergens last van hebben. Het is heel simpel, de meeste mensen zijn in het dagelijks leven vooral druk met dagelijkse zorgen, of hooguit een paar jaar vooruit. Hogere kosten voor boodschappen, energie, brandstof is wat zij direct merken en wat hen echt zorgen geeft. Je kan dan als overheid de kosten van leven nog verder omhoog brengen ten bate van iets zoals het klimaat, maar dit heeft dan een averechts effect. De hogere kosten zijn de lastpost en worden als oorzaak van hun problemen gezien. Zo lang er geen negatief gevolg ervaren wordt door klimaatverandering is er echt geen meerderheid onder de bevolking die ingrijpende veranderingen (hogere lasten) ziet zitten. En wat ook als lastig ervaren wordt zijn dit soort acties met verkeersopstoppingen tot gevolg. Er is hier nauwelijks steun voor en het gaat ook geen mensen van gedachten veranderen die last hebben van deze acties. Heel veel mensen vinden het tegengaan van klimaatverandering een thema waar het makkelijk van is om voor te zijn, zo lang zij er zelf maar geen last van ondervinden. Helaas, het is niet anders, we kunnen beter de dijken wat verhogen in afwachting van grote doorbraken in een schone energievoorziening.

1 Reactie