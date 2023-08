Duits wetsvoorstel gelanceerd om cannabis te legaliseren

Terwijl in Nederland onder druk van conservatieven en populisten de vrijheid voor het gebruik van cannabis deze eeuw is ingeperkt, wil de Duitse regering het gebruik juist legaliseren. De sociaaldemocratische minister van Volksgezondheid Karl Lauterbach heeft daartoe een wetsvoorstel gelanceerd en spreekt van een "keerpunt". Met de wet wil de regering niet alleen de burgers meer vrijheid geven maar ook de criminaliteit bestrijden. Bescherming van kinderen en tieners is ook integraal onderdeel van het voorstel.

Volgens de wet mogen burgers van 18 jaar en ouder tot 25 gram cannabis bezitten en drie planten kweken voor persoonlijk gebruik. Er worden daarnaast sociale cannabis clubs gevormd waar de planten gekweekt worden. In een volgende stap worden verkooppunten in bepaalde districten en steden toegestaan.

De regering van SPD, Groenen en FDP had zich in het regeerakkoord voorgenomen om de verkoop van cannabis te legaliseren via gereguleerde verkooppunten. Maar het eerste wetsvoorstel van minister Karl Lauterbach (SPD) van Gezondheidszorg was volgens de Europese Commissie niet in lijn met de Europese regels. Samen met landbouwminister Cem Özdemir (Groenen) werkte hij een nieuw beleid uit, dat veel minder ver gaat dan het eerste.