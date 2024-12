Duits Waddeneiland stopt na kritiek met traditionele vrouwenmishandeling Actueel • Vandaag • leestijd 2 minuten • 488 keer bekeken • bewaren

In Nederland wil de ultrarechtse regeringscoalitie de pers aan banden leggen om te voorkomen dat verslag kan worden gedaan van misstanden bij achterhaalde tradities. Op Ameland gaat een lokale variant van de Sinterklaastraditie gepaard met seksisme. Powned mag dat niet in beeld brengen, vindt regeringspartij NSC. In Duitsland daarentegen gaat men het voortschrijdend inzicht niet uit de weg.

Op het Duitse Waddeneilland Borkum wordt op 5 december door de 5000 inwoners het Klaasohm festival gevierd, een variant op het Sint-Nicolaasfeest. In 2023 onthulde de publieke omroep NDR met wat voor weerzinwekkende praktijken dat gepaard gaat. Mannen gehuld in schaapsvellen en veren jagen er op vrouwen en mishandelen die met koeienhoorns. Het publiek kijkt toe en moedigt het geweld veelal aan, meldt Deutsche Welle.

De NDR sprak onder meer drie vrouwen die vertelden met hoeveel pijn de mishandelingen gepaard gaan. Ze hielden er dagenlang pijnlijke blauwe plekken aan over. Een slachtoffer vertelt dat de mannen pochen dat een vrouw vijf tot zes dagen niet kon zitten als gevolg van de mishandeling. Het feest wordt door de agressieve mannen in stand gehouden met intimidatie om de zogenaamde traditie bewaken. Velen durven er niet over te praten omdat het onderwerp daar taboe is verklaard. Wie het stilzwijgen doorbreekt wordt geconfronteerd met ernstige sociale consequenties, die zich uitstrekken tot de hele familie. Zo waren er getuigen die op het laatste moment hun medewerking introkken en uit de reportage geknipt moesten worden. De organisatie weigerde de journalisten te woord te staan en zelfs de politie wilde niet reageren.

Later kwamen de lokale autoriteiten terug van hun mediastilte en klaagden dat de reportage "een vertekend beeld" gaf. De organisatie neemt nu afstand van het geweld tegen vrouwen en biedt excuses aan voor de praktijken uit het verleden. "We hebben als gemeenschap duidelijk besloten dat we van dit aspect van de traditie afscheid moeten nemen".