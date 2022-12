Duits leger kan land niet verdedigen, ultramoderne pantservoertuigen vallen massaal uit Nieuws • Vandaag • leestijd 3 minuten • 363 keer bekeken • bewaren

Een enorme blamage voor het Duitse leger. Tijdens een grootschalige militaire oefening vielen alle 18 deelnemende Puma tanks uit wegens mankementen. De infanteriegevechtsvoertuigen kampten vooral met problemen rond de geavanceerde elektronica maar in het verleden bleken ook mechanische dakluiken te lekken en de zichtlijnen voor de chauffeurs te beperkt. De Bundeswehr heeft 350 van dergelijke tanks die per stuk 17 miljoen euro kosten en nu dus in de praktijk waardeloos blijken. Op het ministerie van Defensie wordt crisisberaad gevoerd.

"Het is een nachtmerrie", verklaarde een woordvoerder van oppositiepartij CDU. "De Puma wordt geacht het centrale wapen te vormen van het Duitse leger. Als de Puma niet operationeel is, dan is het Duitse leger niet operationeel." Minister van Defensie Christine Lambrecht (SPD) zei in een reactie dat de kritiek van de oppositie maar ook regeringspartijen "volledig terecht" is. "Onze troepen moeten kunnen rekenen op betrouwbare wapensystemen."

De NOS meldt:

Een woordvoerder van het ministerie van Defensie in Berlijn spreekt van een zware tegenvaller, temeer omdat de Puma-gevechtsvoertuigen vanaf volgend voorjaar zouden worden gereserveerd voor de flitsmacht van de NAVO, de zogeheten Very High Readiness Joint Task Force (VJTF). Die flitsmacht werd dit jaar voor het eerst ingezet, om de verdediging aan de oostflank van de NAVO te versterken. Dat gebeurde in februari, daags nadat Russische troepen Oekraïne waren binnengevallen. Volgens Defensie blijft Duitsland aan de VJTF-verplichting voldoen door volgend jaar oudere pantservoertuigen te leveren aan de NAVO, van het type Marder. De woordvoerder spreekt van een back-up-oplossing.

Het is niet het eerste schandaal dat de Duitse krijgsmacht in deze gespannen tijden treft. Eerder meldden Duitse media dat het leger kampt met een schrijnend tekort aan munitie. Er zou slechts voldoende zijn voor twee dagen intensieve gevechten terwijl de norm van de NAVO is dat iedere lidstaat voldoende voorraad moet hebben om het minstens 30 dagen vol te houden. Of de cijfers over de tekorten kloppen is niet bekend want de munitievoorraad valt onder staatsgeheim.

Daarnaast zijn er verhalen over geweren die haperen als het te war wordt, tanks en helikopters die niet gerepareerd kunnen worden en soldaten die onder winterse omstandigheden moeten opereren zonder thermisch ondergoed.

Ondertussen proberen de verschillende partijen en de wapenindustrie elkaar de schuld toe te schuiven voor de ontstane situatie. Dat is volgens kenners onterecht omdat de problemen al zo lang aanhouden dat vrijwel iedereen er verantwoordelijk voor is. Er is ook geen snelle oplossing beschikbaar. Defensiematerieel kan niet kant-en-klaar worden aangeschaft. Met de bestellingen en leveringen zijn jaren gemoeid.