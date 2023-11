Duits kinderdagverblijf wil af van naam Anne Frank want ‘te politiek’

Plannen om het Anne Frank-kinderdagverblijf in het Duitse Tangerhütte een nieuwe naam te geven, leiden tot felle kritiek. Het Internationale Auschwitz Comité is verbijsterd, terwijl de voorzitter van de Duits-Israëlische Vereniging in Maagdenburg, Tobias Krull, spreekt van een “verkeerd signaal” in tijden van toenemend antisemitisme.