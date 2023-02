Dubbele moord op Australische agenten was werk van wappies

Een hinderlaag waarin Australische politieagenten eind december werden gelokt, was het werk van christelijke complotextremisten. Dat blijkt uit onderzoek van de politie, zo meldt de NOS . Bij de aanslag kwamen drie mensen om het leven: twee politieagenten (26 en 29 jaar oud) en een omstander (58), vermoedelijk een buurman. Een derde agent raakte gewond.

Op 12 december brachten de agenten een bezoek aan het dorp Wieambilla, in Queensland, in verband met een melding van een vermist persoon. Eenmaal daar aangekomen, openden de drie bewoners vanuit gecamoufleerde schuttersputjes en vanachter barrières het vuur op de agenten. De belegering duurde uiteindelijk enkele uren en eindigde toen de drie bewoners – twee mannen en een vrouw – werden doodgeschoten.

Naar nu blijkt geloofden de drie daders in een keur aan complottheorieën en dat “Jezus' terugkeer op aarde nabij was en dat de aanval moest worden geopend op de overheid”. Uit het dagboek van de vrouw blijkt dat de drie de politie zag als “kwaadaardige monsters en demonen”.

Nadat een van de mannen een hartaanval had gehad begon hij te geloven in een aanstaande terugkeer van Christus en daarmee het einde der tijden. De radicalisatie ging verder nadat het drietal werkloos raakte en ze weigerden zich te laten vaccineren tegen het coronavirus. Ook hadden de drie contact met gelijkgestemden in de Verenigde Staten. De Australische politie heeft daarover informatie overgedragen aan de Amerikaanse politie.