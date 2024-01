Dubai vliegt Groenlandse ijsblokjes in, terwijl wij de verwarming een graadje lager zetten Opinie • Vandaag • leestijd 2 minuten • 210 keer bekeken • bewaren

Arthur Oldeman klimaatwetenschapper aan de Universiteit Utrecht en activist bij Scientists4Future NL

2023 is officieel wereldwijd het warmste jaar sinds metingen begonnen zo’n 150 jaar geleden. Dat kwam een klein beetje door natuurlijke variaties – vooral El Niño – maar toch echt voornamelijk door die immense hoeveelheid broeikasgassen die de mensheid maar in de atmosfeer blijft pompen. Ook al weten we al decennia dat de opwarming van de aarde door de uitstoot van broeikasgassen door de mens een gevaar voor ons voortbestaan op deze planeet vormt, het lukt ons nog niet echt om die opwarming af te wenden. Dat is best wel een dingetje.

Gelukkig zijn er veel mensen die iets tegen die opwarming doen. Maar daarnaast zijn er ook veel mensen die zeggen dat ze iets doen. Afgelopen december in Dubai was er weer zo’n klimaatconferentie – de COP28 – waar er veel van deze laatste groep samenkwamen. Wereldleiders zeggen dat ze vanalles gaan doen om de opwarming van de aarde te beteugelen. Helaas blijkt vaak dat hun praatjes de gaatjes (of zeg maar beter: het gapende gat) tussen wat nu wordt gedaan en wat daadwerkelijk nodig is om de opwarming te beteugelen niet vullen, zo berekende ook de Climate Action Tracker.

Dat er ook nog een aantal daadwerkelijk goede initiatieven uit COP28 zijn gerold, is bijna een verrassing te noemen gezien de recordhoeveelheid lobbyisten uit de fossiele sector. De belangrijkste fossiele lobbyist was daarbij toch wel de voorzitter van de top in Dubai, Sultan Al Jaber, die tijdens de klimaattop gewoon aan het roer bleef zitten bij staatsoliebedrijf ADNOC. Volgens hem zou het uitfaseren van fossiele brandstoffen om klimaatverandering tegen te gaan ook helemaal niet wetenschappelijk onderbouwd zijn. Als klimaatwetenschapper kan ik bevestigen wat u waarschijnlijk denkt: dat is onzin.

Ook als we de opwarming uiteindelijk wel weten te beteugelen, gaat het smelten van ijskappen en de stijging van de zeespiegel door traagheid in het klimaatsysteem nog wel even door. Een Groenlandse startup weet daar wel raad mee: die verscheept dat pure, afbrokkelende ijs van de ijskappen als topkwaliteit ijsblokjes voor in uw cocktail. Met als eindbestemming: Dubai!

Ik zie het al wel voor me: eind 2023, het warmste jaar ooit, onze wereldleiders proosten op een paar nieuwe klimaatafspraken, die door invloed van de olielobby niet echt goed genoeg zijn om klimaatverandering echt af te wenden, onder het genot van een glaasje Groenlandse ijskap. En wij maar de verwarming een graadje lager zetten. Dan snap ik wel dat mensen de straat op gaan. Of ben ik dan té cynisch?