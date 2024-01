Dry January wordt steeds populairder, daarom steunt de alcohollobby een 'alternatief': Damp January Actueel • Vandaag • leestijd 3 minuten • 288 keer bekeken • bewaren

Dry January is een collectieve actie om de alcoholconsumptie terug te dringen door in de maand januari helemaal geen alcohol te drinken. Het is een manier om even bij te komen van de feestmaand december en aan te sluiten bij goede voornemens maar deelnemers komen er zo ook achter wat de effecten zijn van alcohol op het fysiek en geestelijk welzijn. Zo ontdekken veel mensen dat ze na een tijd bijvoorbeeld veel beter slapen als ze de drank laten staan. Het initiatief werd ruim tien jaar geleden bedacht door de Britse organisatie Alcohol Change UK en groeit wereldwijd aan populariteit, miljoenen mensen nemen er aan deel.

In reactie daarop duikt nu Damp January op. Daarbij gaat het niet om een maand lang volledig stoppen met alcoholconsumptie maar die slechts te verminderen. In Nederland werd Damp January eerder onder meer aangeprezen door de beroemde lifestyle site voor vrouwen Libelle. Daar wordt zelfs beweerd dat Dry January helemaal niet zo goed is. Damp January zou volgens Libelle ook makkelijker vol te houden zijn. Beide beweringen druisen in tegen de bekende feiten.

Bij RTL Nieuws worden er nu wat kritische kanttekeningen geplaatst bij Damp January, onder meer door IkPas, de Nederlandse variant van Dry January.

Het is daarnaast vaag wat 'minder' betekent, vindt Martijn Planken, campagneleider bij IkPas, een organisatie die mensen stimuleert om eens een tijdje geen alcohol te drinken als uitdaging. "Bij Dry January is het heel duidelijk dat je helemaal niet drinkt, bij Damp January is het onduidelijk wat minder drinken is. Voor de één is minder drinken iets heel anders dan voor de ander. Doordat het een grijs gebied is, is het ook makkelijk een beetje aan te passen. Ik zie er het nut niet van in."

Franse experts die door de Huffington Post werden geraadpleegd, zijn veel kritischer op Damp January.

Voor producenten van sterke dranken komt “Damp January” dus als een geschenk uit de hemel. “Het is niet voor niets dat ‘Damp January’ wordt gesteund door alcoholproducenten”, zegt Bernard Basset, arts en voorzitter van de vereniging Addictions France, betrokken bij de Dry January-campagnes. Het motto luidt: ‘drink minder in januari’. Maar minder drinken, zou een permanente doelstelling moeten zijn in een land waar we veel drinken, en niet slechts één maand per jaar.”

Dry January is heel populair in Frankrijk waar een groot deel van de bevolking tobt met alcoholconsumptie. Vorig jaar zei een op de drie Fransen deel te willen nemen aan de alcoholloze maand. Zo'n succes is een doorn in het oog van de alcohollobby die eerder al voor elkaar kreeg dat overheidscampagnes voor minder alcoholconsumptie werden gestaakt.

Professor Amine Benyamina, voorzitter van de Franse federatie voor verslavingszorg, windt er helemaal geen doekjes om: “Damp January is het Trojaanse paard van de alcoholindustrie. In ieder geval vinden we de taalelementen er van terug: het adviseren van gematigde consumptie in plaats van stoppen, het benadrukken van individuele in plaats van collectieve verantwoordelijkheid."