Drukbezochte mars tegen femicide in Utrecht

In de binnenstad van Utrecht hebben zondagmiddag naar schatting enkele duizenden mensen meegelopen in een demonstratie tegen femicide. Dat meldt ANP. RTV Utrecht spreekt van 3.500 mensen.

De deelnemers hadden protestborden bij zich met teksten als 'geen vrouw is van jou', 'voor alle dochters' en 'laat ons leven'. De actie richtte zich tegen geweld tegen vrouwen.

"Femicide gaat verder dan moord alleen. Het gaat ook over vrouwen die dagelijks mishandeld, verkracht, geïntimideerd of niet geloofd worden. Dit is geen incident. Dit is een patroon. En wij zeggen: het stopt hier", meldde de organisatie eerder.