Druk op VS om openheid over bezit voertuigen van 'niet-menselijke' beschavingen

8 jun. 2023 - 5:35

Joi. Stel dat wij mensen over de technologie zouden beschikken om de onvoorstelbare afstanden tussen de sterren van de Melkweg te overbruggen om een werkbezoek te brengen aan een "niet menselijke beschaving" -en dan natuurlijk binnen een tijdsbestek waarin we ook een nog tijdig een verslagje van onze reis kunnen indienen bij onze afdelingsmanager of rayonhoofd en niet zijn/haar verre nageslacht ten behoeve van de kwartaalrapportage. Hoe zouden we dan weten welke van de miljard sterren en de duizend miljard planeten in de Melkweg ons reisdoel moet zijn? Het staat buiten kijf dat het overgrote deel van die galactische stofklonten volstrekt onbewoonbare negorijen zijn. Met Google Earth komen we een heel eind maar Google Milky Way is nog soort van in de Beta fase. Hoe vinden we juist die zeldzame bestemming die wél een vermelding in de Michelingids waard is? En hoe kunnen we zeker stellen dat de lokale equivalent van de piloot op een KLM vakantievlucht wel een vage foto maakt maar ons niet kan identificeren? Botte bijl of Occam's vlijmscherpe scheermes? UAP = Unfounded Anthropocentric Pretension