Druk nu miljoenen schoolboeken als krant voor Oekraïne Opinie Vandaag • leestijd 2 minuten • 82 keer bekeken • Bewaren

Zet de cultuurvernietiger Poetin de voet dwars.

Tot belangrijke doelwitten van de Russisch raketten behoren Oekraïense pakhuizen, drukkerijen en markten waar de schoolboeken liggen. Ze worden systematisch op de korrel genomen en vernietigd. Zo kan het onderwijs in Oekraïne niet meer functioneren. Het is een belangrijk oorlogsdoel van de klerikale fascisten in Rusland om de specifieke Oekraïense cultuur te vernietigen. Dat lijkt nu te lukken.

Maar er is een antwoord. Nederlanders die in de jaren zeventig en tachtig naar de middelbare school gingen, herinneren zich nog de bulkboeken van Theo Knippenberg. Die gaf literatuur uit als krant. Zijn bedrijf bestaat nog steeds. Literatuur in de klas voor een habbekrats, zo luidt de reclameleus van Bulkboek.nl.

Wat zou kunnen gebeuren, is het volgende. Europese krantenbedrijven met vrije ruimte tonen zich bereid Oekraïense schoolboeken en andere literatuur die daar in het onderwijs wordt gebruikt, bij tienduizenden tot honderdduizenden exemplaren te drukken. Heel erg houdbaar zijn die kranten natuurlijk niet. En ook nu kunnen ze met de scholen verbranden. Voor de slijt en voor eventuele rampen draai je dan extra oplagen. We hebben treinen en trucks genoeg om deze bulkboeken naar Oekraïne te brengen. In miljoenenvoud. Dat kan binnen een paar weken beginnen. De Europese Unie betaalt.

Tablets en internet zijn ook nuttig maar nog geen volledig alternatief voor papieren schoolboeken. Vandaar die kranten. Er zijn nu naar verluidt acht miljoen boeken door de Russen vernietigd. Europese krantenbedrijven kunnen er gemakkelijk een miljoen of twintig draaien als ze de kopij maar hebben. Bedenk: De Telegraaf drukt nog steeds meer dan driehonderdduizend exemplaren per nacht, het AD nog meer.

Bulkboeken voor Oekraïne! Zet cultuurvernietiger Poetin de voet dwars.

En ja, die ballistische raketten moeten er ook komen. Dat is duidelijk, maar dit parallelle project is even belangrijk.

Voor het overige ben ik van mening dat het toeslagenschandaal niet uit de publieke aandacht mag verdwijnen en de affaire rond het Groninger aardgas evenmin zeker nu de laatste putten open blijven en Friesland zo’n schandelijke compensatie geboden wordt voor het toestaan van nieuwe winningen.

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