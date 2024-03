Drugscrimineel en topvoetballer Quincy Promes na Russische inmenging toch niet uitgeleverd aan Nederland Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 127 keer bekeken • bewaren

De veroordeelde drugshandelaar, geweldspleger en tevens profvoetballer Quincy Promes wordt niet uitgeleverd aan Nederland. Dat meldt AT5. Promes was aangehouden in Dubai, waarna Nederland om zijn uitlevering had gevraagd. Door tussenkomst van Rusland mag Promes nu toch weer terugkeren naar zijn club Spartak Moskou.

Promes is in Nederland veroordeeld voor zijn betrokkenheid bij de import van een grote lading cocaïne en voor het neersteken van zijn neef. In totaal moet de voetballer zeven en een half jaar de gevangenis in. Het probleem is alleen dat Promes onder contract staat bij Spartak Moskou en Rusland niemand uitlevert. Promes zou om die reden ook proberen een Russisch paspoort te verkrijgen.