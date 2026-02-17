Droomvoorbeeld van rechts Nederland Javier Milei brengt Argentijnen aan de bedelstaf Actueel Vandaag • leestijd 2 minuten • 84 keer bekeken • Bewaren

Een land 'waar men gelooft in de kracht van burgers om vooruit te komen zonder betutteling van de overheid'. Zo omschreef VVD-leider en aanstaand minister van Defensie Dilan Yesilgöz het Argentinië onder leiding van de rechtspopulistische president Javier Milei. In datzelfde door Yesilgöz gedroomde Argentinië moet de bevolking nu massaal leningen afsluiten om boodschappen te betalen. Dat blijkt uit een reportage van Al Jazeera.

Bijna de helft van de bevolking moet spaargeld opnemen, bezittingen verkopen of geld lenen om basisbehoeften te dekken. Ook mensen met fulltime banen redden het met hun salaris niet meer tot het einde van de maand. Halverwege de maand is het geld op, waarna ze moeten lenen om eten te kopen. Ongeveer 11 procent van alle persoonlijke leningen wordt niet terugbetaald, het hoogste percentage sinds 2010.

President Javier Milei claimt dat zijn bezuinigingsbeleid, hij ging symbolisch met de kettingzaag door de begroting, de economie heeft hersteld. Dat houdt hij tot op de dag van vandaag vol. De cijfers tonen echter een somber beeld. Zijn strategie om inflatie laag te houden houdt in dat salarissen stagneren en onder de inflatie blijven, terwijl het land wordt opengesteld voor goedkope import. Duizenden fabrieken en kleine bedrijven zijn gedwongen te sluiten. De voedselvraag daalde met 12,5 procent, en veel werkenden kunnen zich letterlijk geen eten meer veroorloven voor de hele maand.

De schuldencrisis treft gezinnen hard. Een lerares vertelt tegen Al Jazeera dat haar salaris met een kwart werd gekort door Milei's bezuinigingen. Net als veel andere Argentijnen moet ze nieuwe leningen afsluiten om oude schulden af te lossen.