Droogte dreigt nieuwe zomerramp te worden Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • 113 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Marja S

Het gebrek aan regen bedreigt de voedselvoorziening. Niet in Nederland maar in grote delen van Europa. Met de oorlog in Oekraïne kan dat leiden tot veel kleinere oogsten en als gevolg een verdere stijging van de voedselprijzen. De agrarische lobbyorganisatie ZLTO, waarbij 12.000 boeren en tuinders in Zeeland, Noord-Brabant en Zuid-Gelderland zijn aangesloten, luidt de noodklok. De oogsten dreigen te mislukken door gebrek aan regen en er dreigt daardoor ook een tekort aan grondwater. Het waterschap Brabantse Delta heeft vanwege het watertekort een beregeningsverbod ingesteld waardoor de akkers niet besproeid mogen worden met water uit sloten of de grond.

Bestuurslid Janus Scheepers verklaart bij de NOS dat het probleem al begonnen is. Door gebrek aan water ontkiemen de zaden niet. "We kunnen de gepote en gezaaide planten niet boven krijgen of in leven houden, zo vroeg in het jaar al." Hij waarschuwt dat het deels mislukken van de oogsten voedsel duurder gaat maken. Niet alleen plantaardig voedsel maar ook vlees omdat de prijzen van het veevoer zullen stijgen.

Het KNMI meldt dat 2022 tot nu toe een van de droogste jaren is sinds de metingen bijna honderd jaar geleden begonnen. Voorlopig wordt er ook geen regen verwacht. De komende jaren wordt dat probleem alleen maar groter. Mark Harbers, minister van Infrastructuur en Waterstaat, bezocht dinsdag West-Brabant waar getracht wordt het probleem van groeiend watertekort op te lossen.

In België worden burgers al gewaarschuwd zuinig om te gaan met water want het ergste moet nog komen. Afgelopen zomer was weliswaar erg nat en even leek het er op dat daarmee de in voorgaande jaren ontstane tekorten opgevuld konden worden maar die hoopt blijkt ijdel, schrijft de VRT in een interview met professor hydrologie Marijke Huysmans van de Vrije Universiteit Brussel (VUB):