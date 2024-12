Droogste meimaand uit de geschiedenis mogelijk opmaat voor lange hete zomer Actueel • 24-05-2020 • leestijd 2 minuten • 123 keer bekeken • bewaren

© cc-foto: Erik de Haan https://flic.kr/p/29LWumo

Waterbeheerders en akkerbouwers zijn verontrust over de aanhoudende droogte. Het grondwaterpeil bereikt nieuwe dieptepunten en waterwegen als sloten en beken vallen droog. Niet eerder was het, sinds het begin van de metingen, zo’n dorre mei. Het Amerikaanse meteorologisch instituut voorspelde al in januari dat 2020 een enorm hete zomer gaat opleveren

"Het tekort aan regen is in deze meimaand snel opgelopen en is volgens de schappen nu groter dan in het recorddroge jaar 1976. Daarom zijn bijna elke dag nieuwe maatregelen nodig tegen uitdroging van de bodem. Waterschap Aa en Maas heeft vrijdag tussen Sambeek en Oeffelt in Brabant een pomp geplaatst om Maaswater naar de droge beken en sloten te leiden. Dat is vorig jaar voor de eerste keer gedaan, maar dat was toen pas in augustus. Brabantse Delta geeft eenmalig toestemming om de komende week in de buurt van Baarle-Nassau graslanden en sportvelden te besproeien met grondwater, omdat daar grote schade ontstaat."

"Het watertekort neemt zienderogen toe. Op de Veluwe, de Utrechtse Heuvelrug, in delen van Brabant en in Limburg zijn al onttrekkingsverboden voor oppervlaktewater ingesteld. (…) Recordjaar 1976 staat met 361 mm neerslagtekort als het droogst in de boeken. De zomer van 2018 staat met 309 mm op plek vijf in hetzelfde lijstje. Grote zorg bij de waterschappen is dat het ook vorig jaar droog was, waardoor nu voor het derde jaar op rij het grondwaterpeil aan het zakken is."

Nog droger is het in delen van België. In sommige plaatsen leidt dat zelfs tot problemen met de drinkwatertoevoer

"Een deel van de inwoners van de Belgische plaats Overijse zit zonder kraanwater. Door de aanhoudende droogte en het hoge waterverbruik van de laatste dagen is de waterdruk op sommige plaatsen zo laag dat er geen water meer uit de kraan komt, meldt de gemeente ten zuidoosten van Brussel."

De aanhoudende droogte en de overige aspecten van klimaatverandering hebben op de lange termijn grote gevolgen voor de plantengroei.