Dronten past racistische straatnaam aan na klacht

De term eskimo is een achterhaalde, racistische term, bedoeld om de Inuit-bevolking in Canada en Groenland aan te duiden. De Inuit zelf hekelen de naam al tijden. In 2020 werd bijvoorbeeld ook de naam van het Canadese footballteam Edmonton Eskimo’s gewijzigd naar de Elks (eelanden) na jarenlange felle kritiek vanuit de Inuit-gemeenschap.