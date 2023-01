Dronken CDA-raadslid laat pony achter op terras Nieuws • Vandaag • leestijd 1 minuten • 217 keer bekeken • bewaren

CDA-raadslid in de gemeente Maasdriel Sjors Pardoel heeft deze week in een dronken bui een pony gekocht en op een terras achtergelaten. Dat meldt Omroep Brabant. Een ‘kwajongensstreek’ van Pardoel en een groep vrienden, zegt fractievoorzitter Robert van Dijk. Wel gaat de fractie in beraad over het wel of niet aanblijven van het raadslid.

Maandagavond kwam het groepje mannen aan bij een terras in Den Bosch, waar pony Chrisje werd vastgebonden terwijl Pardoel en zijn maten het restaurant in gingen. Het dier stond vervolgens van half 5 ’s middags tot 9 uur ’s avonds vastgebonden. Volgens de eigenaresse van het terras kreeg de pony wel gewoon drinken.

De mannen zouden de pony eerder op de dag ‘als geintje’ hebben gekocht en zijn er daarna mee aan de wandel gegaan. Na afloop kregen de mannen de pony niet meer mee, omdat ze niet konden aantonen dat het dier van hen was. Fractievoorzitter Van Dijk zegt dat de actie ongepast was, maar gezien de leeftijd van Pardoel ook niet vreemd: "Sjors is begin twintig. We wilden graag jong elan binnenhalen en dat is Sjors. Hij is enthousiast en leergierig maar dan moet hij dit soort dingen wel achterwege laten."

De pony is inmiddels gezond en wel terug bij de vorige eigenaar, de politie onderzoekt of er strafbare feiten zijn gepleegd. Pardoel, die vorig jaar met voorkeursstemmen in de gemeenteraad van Maasdriel belandde, heeft niet gereageerd.