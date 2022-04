Dronebeelden tonen hoe Russen Tsjernihiv totaal verwoest hebben Nieuws • Vandaag • leestijd 2 minuten • bewaren

Er staan nog een paar muren overeind, maar dat is het dan ook wel. Het Noord-Oekraïense Tsjernihiv is grotendeels vernietigd nadat de Russen er wekenlang hebben huisgehouden. Dat is goed te zien op dronebeelden van de stad. Tussen de ruïnes liggen de geraamtes van uitgebrande auto's zij aan zij met verwoeste, verlaten Russische tanks. Hier en daar is een inwoner te zien die aanschouwt wat ooit een stad met ruim 280.000 inwoners was.

Daar is weinig van over. Begin maart omsingelden Russische troepen de stad, een strategische toegangsweg naar hoofdstad Kyiv. Ruim drie weken lang hield de belegering stand. De achtergebleven inwoners zaten zonder gas en elektriciteit, voedsel werd schaars. Naarmate de belegering voortduurde, werd de bewoners gevraagd het drinkwater te rantsoeneren. Ondertussen gingen de Russische bombardementen onophoudelijk door.

Nadat de Russen faalden hoofdstad Kyiv in te nemen en er werd besloten tot een terugtrekking, trokken de troepen ook weg uit het gebied rond Tsjernihiv. Volkskrant-correspondent Tom Vennink bracht dit weekend een bezoek aan de stad. Hij stelde vast: 'De stad is zwaar gehavend. Hele buitenwijken zijn verdwenen. In een buitenwijk was een monument voor de slachtoffers van de Tweede Wereldoorlog eigenlijk het enige wat nog overeind stond. De huizen waren allemaal met de grond gelijk gemaakt.'Hij stelde vast