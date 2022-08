Drone filmt ongekend grote groep dolfijnen voor de kust van Griekenland

Volgens The Greek Reporter is het de grootste groep dolfijnen die ooit in Griekenland op beeld is vastgelegd. Het is in ieder geval een indrukwekkend gezicht. Een drone filmt hoe de tientallen dolfijnen, variërend van baby's tot volwassenen, zich een weg banen door de Egeïsche Zee ter hoogte van Theologos in de centraal gelegen regio Phthiotis.