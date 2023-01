Dromen helpen tegen mentale problemen

Onderzoekers: Diepe slaap helpt bij het verwerken van emotionele herinneringen

Uit een nieuw onderzoek blijkt dat slapen verlichting kan bieden bij mentale problemen. Tijdens de diepe slaapfase, ook wel bekend als REM-slaap, verlaagt het lichaam het niveau van norepinephrine, een stofje dat in verband wordt gebracht met stress. Door emotionele herinneringen tijdens deze REM-slaap te verwerken, wordt je de daaropvolgende dag een stuk rustiger wakker.

Aan het onderzoek hebben 150 mensen meegedaan. Eenieder kreeg een reeks emotionele beelden tweemaal te zien, met een tussenpauze van 12 uur. De ene helft kreeg de beelden ’s avonds te zien, kon daarna gaan slapen, om ’s morgens de foto’s nogmaals te bekijken. De andere helft kreeg de beelden ’s morgens en ’s avonds te zien, zonder tussendoor naar dromenland te kunnen afreizen. De mensen die tussen het bekijken van de foto’s door hadden geslapen, reageerden bij het weerzien van de foto’s een stuk minder uitgesproken.

Eerder zijn slaapproblemen al gelinkt met stemmingsstoornissen als depressie en post traumatische stress syndroom.

