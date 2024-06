Drinkwater in Frans migrantenkamp vergiftigd Actueel • Vandaag • leestijd 1 minuten • 414 keer bekeken • bewaren

Onbekenden hebben in een migrantenkamp in Loon, net over de Frans-Belgische grens nabij Duinkerken, het drinkwater vergiftigd. Het gaat om een tank die de enige drinkwatervoorziening is in het provisorische kamp. Aan dat water is een blauwe, chemische stof toegevoegd. Voor zo ver bekend heeft niemand van het water gedronken.

Hulpverleners maken zich grote zorgen over de kwaadaardige daad die al een week eerder werd gepleegd. Uit angst voor kopieergedrag hebben ze er niet eerder ruchtbaarheid aan gegeven. Ook omdat de plaatselijke bevolking openlijk vijandig is tegen de migranten, die in het kamp verblijven in de hoop de oversteek naar Engeland te kunnen maken. Er werden al eerder vernielingen aangericht en de tank is ook al eens lek gestoken.

Hulpverleningsorganisaties hebben aangifte gedaan, er wordt onderzocht met wat voor stof het water is vervuild. Ondertussen zit de schrik er goed in: 'Wat als het een kleurloos gif was geweest?' reageert een hulpverlener in de regionale krant La Voix Du Nord.