'Drill, baby drill': Oliereus BP zet weer vol in op fossiele brandstoffen en staakt groene plannen

BP heeft zich voorgenomen de door mensen veroorzaakte klimaatcrisis in een stroomversnelling te helpen. De Britse brandstofgigant gaat de investeringen in duurzame energie afbouwen en in plaats daarvan volop inzetten op het winnen van olie en gas. Jaarlijks moeten de investeringen in fossiele brandstoffen met zo’n 10 miljard dollar omhoog. Het doel: de aandeelhouders tevreden houden.

Nog maar vijf jaar geleden beloofde BP het juist compleet anders aan te pakken. In 2020 kondigde het bedrijf aan juist 40 procent minder olie en gas te gaan produceren ten opzichte van 2019. Twee jaar geleden werd dat doel bijgesteld naar 25 procent vermindering. Nu zijn de groene plannen dus definitief van de baan en word de fossiele productie juist opgehoogd. Dit nadat twee weken geleden duidelijk werd dat de netto-inkomsten vorig jaar gedaald waren van 13,8 naar een schamele 8,9 miljard(!) dollar.

Niet alleen stort het bedrijf dus 10 miljard dollar extra per jaar in fossiele brandstoffen, de groene investeringen gaan met 5 miljard dollar per jaar omlaag tot nog zo’n 1,5 miljard. Greenpeace noemde in 2022 BP nog "de meest ambitieuze onder de olieconcerns”. Dat is voorbij. "Het bewijst dat de sector van fossiele energie niet kan of wil bijdragen aan oplossingen voor de klimaatcrisis", aldus Charlie Kronick van Greenpeace UK.