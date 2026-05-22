Driekwart gemeenten voldoet niet aan spreidingswet, Amsterdam en Rotterdam vangen juist meer vluchtelingen op

Nog altijd voldoet driekwart van de Nederlandse gemeenten niet aan de doelstellingen van de spreidingswet: zij vangen geen of te weinig vluchtelingen op. Minister Bart van den Brink van Asiel en Migratie gaat deze plaatsen vanaf komende week op de vingers tikken, meldt Nieuwsuur.

“[O]p dit moment halen 250 gemeenten de doelstelling niet. Veel daarvan hebben nog geen enkel permanent asielcentrum. Zo moet Groningen 898 asielzoekers opvangen, maar komt nu maar net tot de helft. Er moeten nog honderden plekken bij. Tilburg moet zelfs nog 728 opvangplekken vinden.”

Uit het overzicht van Nieuwsuur blijkt dat er ook gemeenten zijn die juist meer vluchtelingen opvangen. Zo is er in Dronten plaats voor bijna zeven keer zoveel vluchtelingen als de gemeente volgens de verdeling via de spreidingswet zou moeten opvangen.

Ook plaatsen als Wassenaar (dat 915 opvangplekken heeft, terwijl de gemeente aan 150 vluchtelingen ruimte moet bieden) en vanzelfsprekend Westerwolde (bekend van Ter Apel) scoren hoog. Grote steden als Amsterdam en Rotterdam vangen eveneens meer vluchtelingen op dan volgens de spreidingswet zou moeten.