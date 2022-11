Drie Nigeriaanse migranten overleven reis over oceaan bovenop roer van tanker

De Spaanse kustwacht heeft drie Nigerianen gered die op het roer van een Maltese tanker waren geklommen en zo meevoeren naar de Canarische eilanden, een tocht van elf dagen over de Atlantische Oceaan. Het voorval toont opnieuw aan hoe ver mensen willen gaan om een betere toekomst te vinden in Europa.

De Alithini II arriveerde maandag in Las Palmas na vertrokken te zijn uit de Nigeriaanse hoofdstad Lagos. De mannen waren uitgedroogd en zijn naar het ziekenhuis overgebracht. Ze leden ook aan onderkoeling. De methode is ook gevaarlijk omdat de golfslag op de oceaan stevig kan zijn.

Het komt vaker voor dat migranten de overtocht op deze manier wagen. Sinds de mogelijkheid om via de Middellandse Zee naar Europe over te steken grotendeels is afgesloten worden de nog gevaarlijke routes populairder. In oktober 2020 werden al eens vier migranten gered die op een roer waren geklommen en een tocht van tien dagen overleefden. Vermoed wordt dat vele anderen de gevaarlijke poging niet overleven en onopgemerkt verdwijnen in de golven. Duizenden anderen komen jaarlijks om bij oversteekpogingen met gammele bootjes.