Drie debattips voor Kamala Harris

Roderik van Grieken Oprichter en directeur Nederlands Debat Instituut, D66-gemeenteraadslid in Hilversum

Dinsdagnacht vindt het eerste, en vooralsnog enige, debat plaats tussen Kamala Harris en Donald Trump. Ik ga er de wekker voor zetten. Er staat zoveel op het spel deze verkiezingen en dit debat kan zo maar een beslissende rol gaan spelen in de uitkomst. Beide presidentskandidaten bereiden zich intensief voor. Harris zit al dagenlang in een hotel in Pennsylvania in een min of meer nagebouwde TV-studio zo realistisch mogelijk te oefenen.

Trump bereidt zich op een andere manier voor. Hij spart meer met zijn campagneteam in plaats van dat hij echt debatten nabootst. Hij is dan ook de man die al zeven keer eerder een presidentieel verkiezingsdebat voerde.

Wat zou ik graag meekijken en meedenken bij de voorbereidingen van Kamala Harris voor dit debat! De afgelopen dagen heb ik zitten fantaseren over wat ik vooral zou adviseren. Ik kwam tot drie punten:

1. IT’S THE ECONOMY! Peilingen laten zien dat Amerikanen ‘de economie’ het belangrijkste onderwerp vinden deze verkiezingen. Het is aan Harris om dinsdagavond in een aantal heldere soundbites duidelijk te maken waar zij voor staat want op dit moment is dat nog grotendeels onduidelijk. Dit is de kans om duidelijkheid te geven in heldere taal. Ik hoop dat zij inhoudelijk hier heel goed op wordt geprept. En daarnaast op immigratie want dat staat als nummer 2 op de lijst.

2. LOK HEM UIT! Probeer Trump zo uit de tent te lokken dat hij ontspoort. Want dan wordt hij onsympathiek. Hoe dat kan? Plak regelmatig twee woorden op zijn plannen en zijn persoon: ‘small’ en ‘old’ en je kunt er vergif op innemen dat hij uit zijn dak gaat. Bestempel zijn plannen als kleine ideeën die weinig zoden aan de dijk zetten of oude plannen die meer met het verleden dan met de toekomst te maken hebben. Ik garandeer succes.

3. CHOOSE YOUR BATTLE! Wanneer je tegen Trump debatteert weet je dat er heel veel onzin en valse aanvallen voorbij komen. Reageer niet overal op want dat leidt teveel af van je eigen verhaal. En Harris heeft een eigen verhaal nodig want zij is nog relatief onbekend. Maar kies gericht een of twee momenten waarop je wel snoeihard rechtstreeks reageert met goed uitgewerkte quotes die je zo goed hebt voorbereid dat ze natuurlijk en spontaan klinken. Ik zou adviseren 1x keer de kaart van de aanklager versus de veroordeelde crimineel te trekken en hem 1x neer te zetten als een grijsgedraaide plaat en direct daarna een vernieuwend idee presenteren. Speel met het beeld van de man van het verleden versus de vrouw van de toekomst.

Trump is een ongelooflijk moeilijke tegenstander. Hij ontregelt het debat continu, straalt een onverwoestbaar zelfvertrouwen uit en spreekt hele simpele taal die een groot publiek bereikt. Harris zal het moeten hebben van het beeld van de frisse nieuwkomer die gezag uitstraalt. Maar ze zal ook met een inhoudelijke boodschap moeten komen.