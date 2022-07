Drie blokkeerboeren verdacht van poging tot doodslag

6 jul. 2022 - 14:40

Het was slechts wachten op deze escalatie. Volgens de moeder van de 16-jarige was er niets aan de hand. Hij was slechts een avondje stappen met zijn trekker. Ik vond haar opmerkingen wel verhelderend. Blijkbaar is een avondje stappen in delen van Nederland met een trekker op 16 jarige leeftijd een biertje drinken. Dat lijkt mij lokale cultuur en traditie die vooral lokaal moet blijven. Daar krijgt men wat mij betreft alle ruimte voor deze gebruiken. En de politie moet daar gewoon wegblijven. In andere gebieden moeten deze mensen met hun trekkers wegblijven. Desnoods worden er wat van die wapens ingezet die ook naar Oekraïne gaan. Een trekker hoort niet thuis in het verkeer en als mensen dat niet willen snappen moet het ding in een rokende puinhoop veranderd worden. De Nederlandse bevolking gaat het niet eens worden over dit soort onderwerpen dus laten we elkaar alle ruimte geven. Maar elkaar dan ook niet lastig vallen. Dat doen deze hooligan boeren nu wel. Wat mij betreft mogen ze alle distributie centra plat leggen in hun eigen omgeving maar bij de steden moeten ze wegblijven.